Погода в Алтайском крае 24 мая 2021 года: жара до +33 градусов

В Барнауле днем в понедельник будет +26...+28 градусов Фото: Олег УКЛАДОВ

Новая рабочая неделя начнется с жары в Алтайском крае. Уже в понедельник, 24 мая, воздух прогреется до +33 градусов, пишет алтайский Гидрометцентр.

– Днем в Алтайском крае +28...+33 градуса, местами по северу +23...+28 градусов. В отдельных районах кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный ,6-11 м/с, местами порывы до до 15-20 м/с, – отметили синоптики.

В Барнауле днем в понедельник будет +26...+28 градусов. В конце дня кратковременный дождь,возможна гроза. Ветер северо-западный, 6-11 м/с.

Ранее мы писали о том, как будет погода до конца мая в Алтайском крае. Подробнее прочитать об этом можно здесь.