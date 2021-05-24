Пять человек пострадали в ДТП в Барнауле

Полицейские проводят проверку по факту этого ДТП Фото: ГИБДД Барнаула

В Барнауле вечером в воскресенье, 23 мая, столкнулись автомобили Renault и Toyota. В аварии пострадали пять человек, в том числе трое детей. Об этом сообщает ГИБДД города на своей странице в Instagram.

– ДТП произошло в 21:30 на улице Гоголя, 187/1. Предварительно установлено, что водитель Renault Logan выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Ipsum, – отметили в ведомстве.

В результате аварии травмы получили пять человек: 42-летний водитель Renault, а также четыре пассажира Toyota – 41-летняя женщина, четырехлетний мальчик и две трехлетние девочки.

Полицейские проводят проверку по факту этого ДТП и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Кош-Агачском районе Республики Алтай ночью 22 мая опрокинулся автомобиль. В аварии также пострадали пять человек