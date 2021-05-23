В Барнауле прошла церемония закрытия соревнований по гребле на байдарках и каноэ

Соревнования проходил с 20 по 23 мая. Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

Сегодня, 23 мая, прошла церемония закрытия второго этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, которые проходили в Барнауле с 20 по 23 мая. С завершением соревнований спортсменов и болельщиков поздравил губернатор Виктор Томенко.

«На несколько дней центром мировой гребли на байдарках и каноэ стал Алтайской край, Барнаул. Была бескомпромиссная борьба. Болельщики сделали настоящим праздником эти довольно непростые дни, когда было и холодно и дождливо, и дождались сегодняшних финалов. Сложные условия проведения соревнований еще раз показали и мужество, и целеустремленность, и спортивный характер участников, которые в эти дни выходили на канал», - отметил Виктор Томенко.

Как отмечают в пресс-службе правительства региона, на церемонии закрытия вице-президент Международной федерации каноэ Томас Конитцко назвал большим праздником прошедший на Алтае крае этап Кубка мира.