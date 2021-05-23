Свыше 350 тыс. рублей похитили мошенники у жительницы Славгорода

Злоумышленник представился сотрудником службы безопасности банка. Фото: Олег УКЛАДОВ

Мошенники похитили у жительницы Славгорода 354 тысячи рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

– Накануне 53-летней жительнице Славгорода с абонентского номера, начинающегося на «495» позвонил мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка и пояснил, что мошенники пытаются оформить на ее имя кредит. Так как заявка уже подана и находится в обработке банка, отменить процесс без ее участия якобы уже невозможно. Мужчина перевел разговор на компетентную «сотрудницу», которая пояснила, что для отмены оформления кредита необходимо всего лишь сообщить поступающие в СМС-сообщениях коды, - рассказали в пресс-службе полиции.

Женщина поверила незнакомцам и выполнила все их требования. После этого карту поступило 359 тыс. рублей, но вскоре списалось 354 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело. Отмечается, что в марте этого года женщина получала памятку о различных видах дистанционных мошенничеств.