Более 1,4 тыс. человек в Алтайском крае пострадали от клещей за неделю

В Барнауле от кровососущих пострадали 1117 человек. Фото: Олег УКЛАДОВ

За прошедшую неделю 1414 жителей Алтайского края пострадали от присасывания клещей. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

– Зарегистрировано 82 случая подозрения на заболевание сибирским клещевым тифом, в том числе у 25 детей до 14 лет, пять случаев подозрения на заболевание клещевым вирусным энцефалитом, в том числе у одного ребенка и два случая заболевания иксодовым клещевым боррелиозом у детей до 14 лет, – рассказали в пресс-службе ведомства.

В Барнауле от кровососущих пострадали 1117 человек, в том числе, 244 ребенка. Что касается исследования снятых клещей, то в 4,2% клещей обнаружен вирус клещевого энцефалита, в 16,3% клещей – наличие возбудителя иксодового клещевого боррелиоза