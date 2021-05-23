Число умерших с коронавирусом в Алтайском крае на 23 мая 2021 года составило 3160

За минувшие сутки скончалось еще восемь пациентов. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае общее число умерших пациентов с диагнозом COVID-19 составило 3160. За минувшие сутки скончалось еще восемь пациентов. Об этом сообщает региональный оперштаб.

– Умерло 3 160 (+ 8) человек, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 2 232 (+ 7) человека; иные причины смерти – 928 (+1) человек, – приводится в сводке краевого оперштаба.

На сегодняшний день в крае насчитывается 153 тяжелобольных пациента. Из них 60 не могут самостоятельно дышать, они подключены к аппаратам ИВЛ. В ковидных госпиталях регионе остается 251 свободное место.