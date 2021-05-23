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Общество23 мая 2021 11:06

У 102 тысяч барнаульцев отключат горячую воду

В Центральном районе будут вводить в эксплуатацию теплосеть после ремонта
Татьяна ГейнрихТатьяна Гейнрих
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Воду отключат на сутки.

Воду отключат на сутки.

Фото: Татьяна Гейнрих

Сегодня вечером, 23 мая, в Барнауле отключат горячую воду в Центральном районе. Как сообщают в пресс-службе СГК, подачу воды ограничат на сутки – до вечера 24 мая.

– Горячей воды не будет в 128 жилых домах, восьми школах, пяти детских садах и четырёх больницах в районе улиц Никитина, Партизанской, Папанинцев, Чкалова, Анатолия, Мерзликина, проспектах Ленина, Социалистическом и Красноармейском, – пояснили в пресс-службе компании.

Без горячей воды останутся 102 тысячи барнаульцев. За сутки должны ввести в эксплуатацию после ремонта теплосеть около дома на улице Чернышевского, 55. Ранее там заменили участок трубопровода диаметром 500 мм.