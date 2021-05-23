Сибиряк оплатил своему хорьку путешествие по Алтаю

Фото: скриншот видео Mash

Житель Томска решил устроить своему хорьку Бусе настоящий отпуск и договорился с турфирмой устроить любимому питомцу путешествие по Алтаю.

– Он готов оплатить в районе 30 тысяч рублей ля того, чтобы свозили его питомца любимого непосредственно отдохнуть на Алтай. Сам он человек занятой, бизнесмен, занимается криптовалютой, ему физически просто некогда, – рассказал Mash Андрей Шишков, организатор тура.

Как сообщает канал, идея о путешествии пришла мужчине, когда Буся стала часто скучать и обижаться, так как из-за плотного графика хозяина постоянно нет дома.

10 июня Буся на четыре дня отправится по Телецкому озеру. В программе тура – посещение водопадов, катание на лошадях и сплав по реке.