Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 23 мая 2021 года составило 51159

За прошедшие сутки заболели еще 63 человека. Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае за все время пандемии превысило 51,1 тыс. человек. Об этом сообщает региональный оперштаб по борьбе с инфекцией.

– В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 63 новых случаев заболевания, коронавирусной инфекцией, выздоровело 50 пациентов, умерло 8 человек, от COVID-19-7, - сообщили в оперштабе последние данные.

Сегодня на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденным ковидом лечатся 553 человека. Также там лежат 168 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.