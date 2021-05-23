Более 250 волонтеров работают на II этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ

II этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Барнауле. Фото: Олег УКЛАДОВ

Более 250 волонтеров работают на соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ. Как сообщает газета «Вечерний Барнаул», их рабочий день начинается в 6.30 часов, заканчивается поздно вечером – в 23 часа. В взаимодействии с делегациями спортсменов задействовано 60 человек.

- Изначально мы ориентировались на четыре иностранных языка: английский, французский, испанский и немецкий. Но оказалось, что нужен еще португальский и китайский. Найти таких волонтеров было несложно - у нас работают добровольцы из 32 регионов страны, - рассказала руководитель волонтерского штаба этапа Кубка мира Ксения Синяговская.

Каждую команду гребцов сопровождает свой персональный помощник.