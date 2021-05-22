В Барнауле прошли последние звонки

Последние звонки будут проходить в регионе до 30 мая Фото: Олег УКЛАДОВ

В субботу, 22 мая в барнаульских школах прошли последние звонки. Всего в регионе праздник состоится более, чем для 30 тыс. человек, пишут «Вести Алтай».

– В отличие от прошлого года, на этот раз его формат очный. Правда, ограничения все же есть. Во-первых, линейка должна проходить на улице. Во-вторых, ее длительность не более 40 минут. Родителям приходить разрешили, однако они должны иметь при себе индивидуальные средства защиты, – отмечает издание.

Рядом со школами дежурили полицейские. Всего в Алтайском крае в 2021 году выпускниками станут около 25 тыс. девятиклассников и 12 тыс. одиннадцатиклассников. Последние звонки будут проходить в регионе до 30 мая.

Напомним, в прошлом году в связи с распространением коронавируса в Алтайском крае отменили проведение последнего звонка в традиционном виде.