В Алтайском крае главу района обвиняют в мошенничества на 1,2 млн рублей

Расследование продолжается Фото: Олег УКЛАДОВ

Главу Баевского района и его знакомого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает краевой Следком.

– По данным следствия, на территории Баевского района находится здание овощехранилища, право собственности, на которое фактически принадлежало Баевскому РАЙПО, однако правоустанавливающих документов на него не было, о чем знали глава района и его знакомый. С марта 2018 по сентябрь 2019 года обвиняемые решили обманным путем приобрести право собственности на имущество, – отметили в ведомстве.

Глава поручил подчиненным провести аукцион по заключению договора аренды земельного участка, а также изготовить ряд документов на основании которых в дальнейшем право собственности на уже существующее здание перешло к его знакомому. В результате мошеннических действий Баевскому РАЙПО был нанесен ущерб в размере более 1,2 млн рублей, подчеркнули в Следкоме.

Правоохранители проводят комплекс следственных действий, направленных на дальнейший сбор и закрепление доказательств.