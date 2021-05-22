Более 100 тысяч барнаульцев на сутки останутся без горячей воды

Горячую воду отключат вечером в воскресенье Фото: Олег УКЛАДОВ

На сутки, с вечера воскресенья, 23 мая, ограничат подачу горячей воды для 102 тыс. жителей Центрального района Барнаула. Об этом в своем Telegram-канале сообщает СГК.

– С 22 часов 23 мая до 22 часов 24 мая горячей воды не будет в 128 жилых домах, восьми школах, пяти детских садах и четырех больницах в районе улиц Никитина, Партизанской, Папанинцев, Чкалова, Анатолия, Мерзликина, проспектах Ленина, Социалистическом и Красноармейском, – отметили энергетики

Подачу горячей воды ограничат, чтобы ввести в эксплуатацию после ремонта теплосеть около дома на улице Чернышевского, 55. Ранее на этом участке заменили 170 метров трубопроводов диаметром 500 мм. В это время жители получали горячую воду по специально смонтированным резервным трубопроводам.