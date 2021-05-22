Число умерших с коронавирусом в Алтайском крае на 22 мая 2021 года составило 3152

За сутки умерли 8 человек с COVID-19 Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае по состоянию на 22 мая скончались 3152 человека с коронавирусом, в том числе 2225 случаев от COVID-19, 927 – иные причины смерти. Об этом сообщили в оперштабе региона.

– За минувшие сутки умерли восемь человек с коронаврусом. Пять из них скончались из-за COVID-19, три – по иным причинам, отмечает оперштаб.

Количество зараженных коронавирусом также растет, в крае их уже 51096, в том числе 3473 ребенка.

Из общего числа заболевших 514 случаев – завозные, в том числе 212 – из-за рубежа; 31430 случаев – по контакту с ранее заболевшими. Из 51096 заболевших: 13309 – у больных внебольничной пневмонией, 29850 – у заболевших ОРВИ, в 7937 случаях – бессимптомное течение.

Выздоровевших также становится больше. Их уже 46049 человек, за прошедшие сутки вылечилось 48 пациентов.