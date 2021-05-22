Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 22 мая 2021 года составило 51096

Выздоровевших также стало больше Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае по данным на 22 мая 2021 года выросло на 61 человека и составило 51096 случаев инфицирования, в том числе 3473 ребенка. Об этом пишет оперштаб региона.

– По состоянию на 22 мая находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 552 человека. Кроме этого, 154 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях. Количество тяжелобольных – 155, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 63, – добавили в оперштабе.

Новые случаи COVID-19 за минувшие сутки выявили в следующих городах и районах края: Барнаул – 21, Бийск – 6, Рубцовск – 5, Камень – на - Оби – 4, Петропавловский район – 3, Заринск, Славгород, Зональный, Родинский районы – по 2 заболевших, Благовещенский, Быстроистокский, Егорьевский, Ельцовский, Калманский, Краснощековский, Немецкий национальный, Павловский, Поспелихинский, Ребрихинский, Рубцовский, Советский, Тогульский, Топчихинский районы – по 1 заболевшему.

Число выздоровевших в Алтайском крае также растет: за минувшие сутки оно выросло на 48 человек. Всего вылечившихся – 46049 .