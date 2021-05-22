В реке Бия продолжает подниматься уровень воды

Понтонный мост в Бийске Фото: газеты «Бийский рабочий»

За минувшие сутки уровень воды в Бии вырос на 81 сантиметр. На утро 22 мая он уже достиг отметки 436 сантиметров, сообщает «Бийский рабочий».

– Насколько река прибыла можно судить и по городским камерам наблюдения. Так, если еще в пятницу 21 мая на Центральном городском пляже вода не доходила до начала набережной и был виден песок, то уже утром в субботу пляж полностью затоплен, – отмечает издание.

При этом в Турочаке уровень Бии составил 489 см, спад за сутки – 34 см. В Удаловке - 577 см, спад за сутки - 43 см.

В районе Чемала Катунь опустилась за сутки на 83 см, а в районе Сросток поднялась на 12 см.

Ранее мы сообщали, что из-за подъема уровня воды в реке Бия в этом году в алтайском наукограде уже закрывали для движения понтонный мост.