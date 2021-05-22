Пять человек пострадали в ДТП на Алтае

Автомобиль съехал с дороги и опрокинулся Фото: пресс-службы МВД по Республике Алтай

В Кош-Агачском районе Республики Алтай ночью 22 мая опрокинулся автомобиль. В аварии пострадали пять человек, сообщает региональное управление МВД.

– ДТП произошло около 1:26 часов на 878 километре Чуйского тракта. 35-летний местный житель за рулем Toyota Ipsum, двигаясь со стороны села Кош-Агач в направлении Горно-Алтайска, не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части. После этого автомобиль опрокинулся, – отметили в ведомстве.

В результате ДТП травмы получили водитель и четыре пассажира Toyota. Их доставили в больницу, всем кроме одного пострадавшего потребовалась госпитализация.

Полицейские выяснили, что сельчанин сел за руль без прав. В больнице у него взяли анализ крови на наличие алкоголя. По факту этого ДТП проводят проверку.