Прямая трансляция этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Барнауле 2021

Второй этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ проходит в Барнауле с 20 по 23 мая Фото: Олег УКЛАДОВ

В субботу, 22 мая, стартовал третий день соревнований II этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Барнауле. В интернете можно посмотреть прямую трансляцию с гребного канала.

Программа на 22 мая:

10:00-14:35 Кубок мира.

12:30-14:00 Финалы девяти дистанций КМ, церемонии награждения.

15:00-16:00 Кубок мира.

17:00 Розыгрыш главного приза

Ранее мы сообщали, что 21 мая на канале были разыграны олимпийские квалификации, а также состоялось торжественное открытие турнира.

Напомним, второй этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ проходит в Барнауле с 20 по 23 мая. Во время барнаульского этапа Кубка мира разыграют шесть лицензий на Олимпиаду в Токио.