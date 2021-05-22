На выходных в Алтайском крае потеплеет до +30 градусов

Днем субботу в Алтайском крае будет +18...+23 градуса Фото: Олег УКЛАДОВ

Уже на этих выходных, 22 и 23 мая, в Алтайском крае заметно потеплеет. Днем в воскресенье воздух прогреется до +30 градусов, сообщает алтайский Гидрометцентр.

– Днем субботу в Алтайском крае будет +18...+23 градуса. Переменная облачность. В отдельных районах кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с, – добавили синоптики

В воскресенье станет еще теплее: столбик термометра покажет +25...+30 градусов. Днем преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Напомним, ранее мы подробно сообщали о том, как будет погода до конца мая в Алтайском крае. Прочитать об этом можно здесь.