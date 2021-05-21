На Алтае в 2024 году пройдет чемпионат мира по рафтингу

Рафтинг на Алтае Фото: Олег УКЛАДОВ

По согласованию с Министерством спорта в 2024 году в Республике Алтай состоится чемпионат мира по рафтингу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу региона Олега Хорохордина.

- Республика Алтай - это горные реки, у нас очень развит рафтинг, - отметил Хорохордин на заседании ассоциации "Сибирское соглашение" по физкультуре и спорту в Барнауле.

Отмечается, что ранее высказывалось предложение о создании в Республике сибирского центра по развитию спорта на бурной воде. Это позволит готовить водных гидов-инструкторов, спортсменов в рафтинге, слаломе, экстремальном сплаве.