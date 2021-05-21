Министр спорта России высказался об отказе «Матч ТВ» освещать Кубок мира по гребле в Барнауле

Олег Матыцин Фото: Олег УКЛАДОВ

Министр спорта РФ Олег Матыцин по специальному приглашению прибыл в Алтайский край, где стал гостем II этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Сегодня, 21 мая, он посетил церемонию открытия соревнований и, пользуясь случаем, прокомментировал ситуацию с телеканалом «Матч ТВ», отказавшемся освещать крупный международный турнир.

- Я не могу комментировать события с «Матч ТВ». Я там не работаю, - подчеркнул министр. - Надо разбираться в причинах той ситуации, которая сложилась. А то, что проведение крупных международных соревнований должно быть максимально освещено на федеральных каналах и дать возможность жителям нашей страны следить, болеть и переживать за наших спортсменов – это, конечно, должно быть абсолютным приоритетом.

Напомним, телеканал «Матч ТВ» участвовал в тендере на право проведения трансляции с II этапа Кубка мира по гребле в Барнауле, однако по итогам конкурса, его выиграла региональная компания «Регион Телеком» из Тюменской области. Продюсер государственного телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки написала на имя губернатора Алтайского края Виктора Томенко открытое письмо, а после запретила своим сотрудникам вести какие-либо трансляции из Барнаула. По этой же причине не состоялся запланированный визит комментатора Дмитрия Губерниева.

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