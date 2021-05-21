Живой медведь замечен на Кубке мира по гребле в Барнауле

Медведь на гребном канале Фото: Анна СЕМИНА

В пятницу, 21 мая, в Барнауле на соревнованиях в рамках второго этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ был замечен живой медведь.

Как оказалось, гости мероприятия увидели не просто заблудившегося животного, а вполне себе ручного, надрессированного зверя. Он стал участником торжественной церемонии открытия II этапа Кубка мира по гребле. Вместе с артистами ансамбля «Алтай» он выступил перед зрителями: выехал на площадку на самокате, немного покружился, посидел на пеньке, а затем отправился восвояси.

Напомним, с 20 по 23 мая в Барнауле проходят соревнования в рамках II этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. На сегодняшний день там уже были разыграны все олимпийские квоты. Всего на алтайский этап было выделено шесть. Большинство же распределили на первом этапе в Сегеде (Венгрия).

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