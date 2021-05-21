Мобильное приложение, ПИФ акций РФ и аналитика ВТБ Капитал Инвестиции признаны лучшими в России

Мобильное приложение ВТБ Мои Инвестиции стало победителем премии Investfunds Awards в номинации «Лучшее мобильное приложение брокерской компании — 2020». ВТБ Капитал Инвестиции также одержал победу в номинации «Лучшие аналитические обзоры» по результатам голосования в телеграм-канале CBONDS в рамках Investfunds Awards, а «ПИФ ВТБ - Фонд Металлургии» занял первое место в номинации «Лучший ПИФ российских акций». Награждение состоялось 20 мая на 12-й ежегодной конференции институциональных инвесторов Investfunds Forum.

ВТБ Капитал Инвестиции уделяет особое внимание развитию мобильного приложения для инвестиций. Функционал ВТБ Мои Инвестиции постоянно расширяется и улучшается, при этом главным приоритетом остается его надежность и бесперебойное функционирование. Только за последний год в мобильном приложении стало доступно шесть новых стратегий робота-советника, при этом одна из них создана с использованием искусственного интеллекта, подключен новый сервис «цели для инвестиций», предоставлена возможность участвовать в размещениях и многое другое. Также клиенты на брокерском обслуживании теперь могут получить консультацию в любое удобное время по телефону или в чат-боте приложения.

Благодаря такой работе популярность ВТБ Мои Инвестиции постоянно растет. Число его пользователей за год увеличилось в 4 раза и превысило 1 млн человек. Количество активных клиентов в день составляет порядка 300 тысяч (рост на 35% в начала года). Ежедневно в мобильном приложении совершается от 800 тысяч до 1 млн сделок, обороты – стабильно выше 100 млрд рублей в день.

Качественные аналитические обзоры – это еще одно из ключевых направлений развития ВТБ Капитал Инвестиции. Клиентам доступны рассылки, а также аналитика в мобильном приложении. Аудитория телеграм-канала ВТБ Мои Инвестиции, который также предоставляет доступ к аналитике ВТБ Капитал Инвестиции, только за последние 11 недель выросла на 21% - до 182 тыс. подписчиков. Инвестиционные идеи, которые помогают инвесторам обыгрывать индексы, постоянные наиболее актуальные обзоры трендов и основных событий, оказывающих влияние на котировки, обеспечивает каналу популярность.

ВТБ Капитал Инвестиции непрерывно работает над расширением продуктовой линейки собственных паевых инвестиционных фондов (сегодня — 60 фондов), стремясь обеспечить своим клиентам наибольшую доходность и безопасность инвестирования. «ПИФ ВТБ - Фонд Металлургии» по итогам 2020 года показал самую высокую доходность среди фондов, ориентированных на российские акции, - 56,9% городовых. Спрос на коллективные инвестиции растет, так как инвесторы все больше понимают важность диверсификации своих портфелей.

«Победа в номинациях «Лучшее мобильное приложение», «Лучшие аналитические обзоры» и «Лучший ПИФ акций РФ» премии Investfunds Awards – это высокая оценка нашей работы. С начала года объем активов под управлением ВТБ Капитал Инвестиции увеличился на 14% и составляет уже 3,82 трлн рублей. Мы рады, что нам доверяют, и приложим все усилия, чтобы и дальше оправдывать ожидания наших клиентов. Мы продолжим развивать сферу коллективных инвестиций, расширять продуктовую линейку наших управляющих компаний, развивать доверительное управление, инвестконсультирование. Будем и дальше поддерживать нашу аналитику на самом высоком уровне и совершенствовать сервисы ВТБ Мои Инвестиции, приложение, благодаря которому уже сегодня все рынки мира у любого жителя нашей страны всегда под рукой в один клик», — отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ.