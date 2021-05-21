Российскому гребцу на этапе Кубка мира в Барнауле потребовалась помощь медиков

Спортсмену потребовалась помощь медиков Фото: Олег УКЛАДОВ

Российский гребец Илья Штокалов, борющийся за олимпийскую квоту, сегодня, 21 мая, после решающего старта оказался в «карете» скорой помощи.

Илья выступал на дистанции 1000 метров. Он показывал отличную технику и как обычно ближе к концу сделал рывок, но в итоге все же показал второе время, отстав от лидера менее, чем на секунду. После того, как гонка была завершена, Штокалова окончательно покинули силы и он выпал из каноэ. Из воды его доставали спасатели, а затем спортсмена передали медикам и на носилках донесли до машины скорой помощи. Там его приводили в чувства.

- Просто наш спортсмен полностью выложился на гонке и у него закончились силы. Так бывает. С ним все будет хорошо, - заверила представитель российской команды, генеральный секретарь Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Елена Исхакова.

Спортсмену потребовалась помощь медиков Фото: Олег УКЛАДОВ

К сожалению, так как Илья Штокалов финишировал вторым, он не смог завоевать для сборной России квоту на Олимпийские игры в Токио.

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