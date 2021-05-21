Сообщница Стеллы Штань предстанет перед судом по делу «HAPPY BABY»

Расследование дела в отношении Штань продолжается. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего директора частного детсада «HAPPY BABY» Елены Воротниковой. Ее обвиняют в крупном мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения, сообщает региональное управление Следкома.

- В 2015 году Воротникова хотела приобрести помещение площадью 415,6 квадратных метров через знакомого риэлтора и обратилась к бывшему представителю губернатора края в АКЗС Стелле Штань, которая была собственником помещения, - рассказывают в СУСКе.

Женщины изготовили фиктивный договор купли-продажи, в котором стоимость была существенно завышена, и расписку о передаче денег в качестве частичного расчета. Документы предоставили в Главное управления образования и молодежной политики края и получили субсидии 14 млн рублей из федерального бюджета. В дальнейшем деньгами воспользовалась Штань, а Воротникова оформила помещение в собственность.

Воротникова вину признала. Уголовное дело направлено в суд.

Расследование дела в отношении Штань продолжается.

Напомним, что ранее барнаульские родители пожаловались в Следственный комитет на жестокое обращение с их детьми в этом детсаду.

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