Миграционная убыль в Алтайском крае выросла вдвое

Покинули регион 6719 человек – всего на 158 меньше, чем в 2020 году Фото: Олег УКЛАДОВ

В первом квартале миграционная убыль населения в Алтайском крае увеличилась более чем в два раза по сравнению с первым кварталом прошлого года, сообщает Банкфакс, ссылаясь на данные Алтайкрайстата.

- При этом число уехавших осталось примерно таким же, сократилось только число желающих переехать в край. Покинули регион 6719 человек – всего на 158 меньше, чем в 2020 году. Прибыло 5509 человек - в минувшем году на тысячу больше, - пишет издание.

В целом миграционная убыль населения составила 1210 человек, а в первые три месяца 2020 года она составляла 567 человек.