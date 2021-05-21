Россельхозбанк на Алтае нарастил портфель вкладов и повысил их доходность Фото: предоставлено пресс-службой

Алтайский филиал Россельхозбанка увеличил показатели по основным видам деятельности. Так, объем привлеченных средств клиентов по сравнению с началом года вырос на 11,5% и превысил 40 млрд рублей. Частные клиенты доверили банку более 19 млрд.

- Все больше жителей Алтайского края и Республики Алтай приходят в Россельхозбанк с целью решить свои финансовые задачи. Это большая ответственность, и мы ведем постоянную работу по совершенствованию сервиса и объема услуг. Мы рады предложить нашим клиентам возможность размещения денежных средств на выгодных условиях и предлагаем различные варианты управления сбережениями. Поэтому Россельхозбанк продолжает улучшать условия по сберегательным продуктам и увеличивает доходность по срочным вкладам. Наибольший рост процентных ставок - по вкладам, оформляемым через дистанционные каналы банка», - прокомментировал директор Алтайского филиала Россельхозбанка Николай Бойко.

С 17 мая 2021 года Россельхозбанк повысил процентные ставки по всей линейке рублевых вкладов для физических лиц. Максимальную ставку 5,2% годовых можно получить по вкладу «Доходный» при размещении средств всего от 3 000 рублей на срок три года через дистанционные каналы банка. Максимальная сумма размещения не ограничена.

Для клиентов, которые предпочитают активно управлять средствами и не фиксировать сбережения на длительный срок, Россельхозбанк предлагает накопительный счёт «Моя выгода» с возможностью пополнения и снятия без ограничений. С 26 апреля процентная ставка по нему увеличилась до 5% годовых (действует при условии размещения средств на счете в течение 12 месяцев и более).

Получить подробную информацию и ознакомиться с полными условиями открытия вкладов и накопительных счетов можно в отделениях банка, по номеру телефона Контакт-центра 8-800-100-0-100, а также на сайте Россельхозбанка.

Вклад «Доходный». Бесплатная карта с тарифным планом «Амурский тигр – карта к вкладу» при наличии вклада от 50 000 рублей! Открываемый через дистанционные каналы обслуживания (ежемесячная выплата процентов на счет/ капитализация процентов). Вклад открывается на имя вкладчика, а также в пользу третьего лица. Срок вклада - от 91 дня до 1460 дней – для вкладов в рублях РФ и долларах США. Минимальный размер первоначального взноса: - при открытии в офисе Банка: 10 000 рублей РФ / 150 долларов США; - при открытии через дистанционные каналы обслуживания: 3 000 рублей РФ / 50 долларов США. Выплата процентов производится по Вашему выбору. Пополнение вклада не предусмотрено. Максимальная сумма вклада не ограничена. Расходные операции с сохранением процентной ставки не предусмотрены. При досрочном востребовании вклада проценты выплачиваются по ставке вклада «До востребования» в соответствующей валюте. Автоматическая пролонгация вклада ограничена. Это предложение действует до объявления Банком решения о прекращении приема денежных средств во вклад данного вида.

Накопительный счет «Моя выгода». Счет может быть открыт через дистанционные каналы обслуживания только на имя клиента. Срок – бессрочный. Минимальный размер остатка на банковском счете - не установлен. Начисление процентов осуществляется на каждую суммовую базу на Счете на начало операционного дня по процентной ставке, установленной Банком для тарифного плана «Моя выгода» на дату начисления процентов, и определяемой в зависимости от периода нахождения суммовой базы на Счете, с учетом суммового диапазона, в который входит суммовая база.

Выплата процентов производится ежемесячно в последний рабочий день месяца путем зачисления суммы причитающихся процентов на Счет. При закрытии Счета ранее начисленные и выплаченные проценты не пересчитываются. Пополнение – без ограничений. Расходные операции – без ограничений. Это предложение действует до объявления БАНКОМ решения о прекращении приема денежных средств на счет данного вида и/или изменении его условий, в том числе размера процентной ставки

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