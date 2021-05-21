На Алтае чиновники готовы закупить уличный туалет за 2 млн рублей

Ранее администрация Барнаула тоже закупала мобильные уличные туалеты – 40 штук за 1,5 млн рублей Фото: Олег УКЛАДОВ

Рубцовская администрация объявила аукцион на приобретение уличного туалета. По их расчетам, бюджету такая покупка обойдется в сумму 1,973 млн рублей, пишет Банкфакс.

- Аукцион был объявлен 19 мая на сайте госзакупок. В проекте представлена схема. Это будет блок 9,6 м на 4 м. с двумя отделениями для мужчин и женщин. Там будет две раковины, 11 унитазов и три писсуара, - пишет издание.

Поставщик в течение 10 дней с момента подписания соглашения должен будет поставить туалет заказчику – МБУ «Лето», которое курирует детский оздоровительный лагерь «Олимп». К структурным подразделениям этого учреждения также относится детский лагерь «Салют». На сайте учреждения указано, ранее оно курировало деятельность еще нескольких лагерей.

В начале этого года администрация Барнаула тоже закупала мобильные уличные туалеты – 40 штук за 1,5 млн рублей. Но кабинки были проще.