Окунись в 90-е: 23 мая в парке «Центральный» пройдет показ первого сезона сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» от ТНТ

Показ организован накануне второго сезона сериала, который стартует 24 мая в 21:00 Фото: предоставлено пресс-службой ТНТ

Уже в это воскресенье, 23 мая, в парке «Центральный» телеканал ТНТ проведет показ первого сезона сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» для всех желающих. Показ организован накануне второго сезона сериала, который стартует 24 мая в 21:00.

В парке будет установлен закрытый шатер и размещен огромный экран, на котором с 15:00 до 21:00 будут транслироваться все серии первого сезона. Все желающие смогут бесплатно насладиться сериалом, расположившись на мягких пуфиках внутри шатра, и освежить в памяти события, произошедшие с Санькой Рябининым, его семьей и друзьями, перед стартом нового сезона.

Действие второго сезона сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» перенеслось из 1993 в 1994 год. Его главные герои стали взрослее, а вместе с ними повзрослел и сам сериал. В продолжении проекта Good Story Media авторы сделали акцент на переходном возрасте подростков – Саньки, Жени, Вовки и Илюши, которые уже перестали быть детьми, но ещё не могут называть себя взрослыми. Они пытаются справиться с трудностями наравне со старшим поколением, переживают первую настоящую любовь и мечтают о будущем. Их родители ищут способы разобраться в себе и разрешить семейные проблемы. Одновременно в Туле продолжается соперничество банд кавказцев и афганцев. И ещё никто не знает, что за всем со стороны наблюдает чудом выживший Алик.

Премьера второго сезона сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» состоится 24 мая в 21:00 на телеканале ТНТ и платформе PREMIER. Возрастное ограничение – 16+

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