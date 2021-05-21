Автобусы маршрута №57 продаются в Барнауле

В Барнауле остро стоит проблема обновления общественного транспорта Фото: Олег УКЛАДОВ

17 автобусов популярного в Барнауле маршрута №57 выставлены на продажу на сайте «Дром». За один автобус Scania 2007 года выпуска собственник просит 1,5 млн рублей, сообщает Политсибру.

- В Барнауле остро стоит проблема обновления общественного транспорта. Его износ доходит до 80 процентов. Пока в город поступают только автобусы малой и средней вместимости. Платят за них предприниматели из своего кармана. При этом речи о новых машинах нет, - пишет издание.

Перевозчики постоянно требуют повышения цен на проезд, обосновывая это многими причинами, в числе которых и необходимость обновления технического парка.

Кстати, собственник маршрута № 75 в начале года также выставил на продажу «Hyundai Bogdan» и два «ПАЗа». Он оценил их в миллион рублей.