Путин направил приветствие участникам соревнований по гребле в Барнауле

Владимир Путин. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

20 мая президент России Владимир Путин направил приветствие участникам этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, который проходит в Барнауле с 20 по 23 мая. Об этом сообщает «Алтайский спорт».

- Уважаемые друзья! Приветствую вас по случаю открытия II этапа Кубка мира и Всемирной олимпийской квалификации по гребле на байдарках и каноэ. Эти престижные международные соревнования объединили в Барнауле известных спортсменов из многих стран, которые смогут продемонстрировать свое мастерство и побороться за победу и за право стать участником Игр XXXII Олимпиады в Токио, - сказал Путин.

Президент отметил, то вклад в организацию состязаний внес Фонд поддержки олимпийцев России, а ощутимую помощь в проведении соревнования оказало правительство Алтайского края.