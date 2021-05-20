Ирина Шереметьева стала новым ректором АГМУ

Ирина Шереметева. Фото: АГМУ

Новым ректором Алтайского государственного медицинского университета стала Ирина Шерементьева, сообщает «Толк». Ранее она была временно исполняющим обязанности руководителя.

– Ирина Шереметьева исполняет обязанности ректора с апреля 2019 года, после того, как предыдущего руководителя вуза Игоря Салдана отстранили от должности. Длительная задержка с назначением руководителя вуза была связана со сложной эпидемиологической обстановкой в стране, так как для проведения аккредитации необходимо собрать порядка 40 специалистов федерального минздрава, – сообщает издание.

Всего на место ректора претендовало три кандидата. За Шереметьеву проголосовало большинство делегатов. Контакт с ней заключается на пять лет.