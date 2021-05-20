«Россети Сибирь» обеспечивают надежное электроснабжение международных соревнований в Барнауле

Фото: «Россети Сибирь»

В Барнауле на гребном канале стартовали соревнования этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Масштабное спортивное событие объединило более 300 спортсменов из 58 стран. Алтайский филиал компании «Россети Сибирь» обеспечивает надежность работы электросетевой инфраструктуры в своей зоне ответственности.

Это событие имеет большое значение для региона, поэтому энергетики прилагают максимум усилий для обеспечения качественного и бесперебойного электроснабжения территории. Задолго до начала соревнований в компании начались мероприятия по повышению надежности объектов электросетевого хозяйства. Энергетики провели диагностику электрооборудования, ремонт линий электропередачи 110 и 35 киловольт (кВ), трех подстанций: «Береговая», «Опорная» и «Химпром».

Фото: «Россети Сибирь»

«Россети Сибирь» окрасили 17 опор на ЛЭП 35 и 110 кВ в корпоративные серо-синие цвета. Они хорошо видны всем гостям спортивного объекта, ведь одна из линий как раз проходит вдоль гребного канала, где будут проводиться соревнования.

– Как крупнейшая электросетевая компания региона, мы понимаем всю ответственность за надежное функционирование наших объектов в эти дни, – говорит директор Алтайского филиала «Россети Сибирь» Николай Пантелеев. – Все сетевое хозяйство, которое находится в нашей зоне ответственности, заранее проинспектировано. Объекты и персонал находятся в полной готовности. Обеспечивая надежную и бесперебойную работу энергообъектов, мы в числе прочих ресурсоснабжающих организаций, создаем максимально комфортные условия для гостей и спортсменов.

- Я рад, что причастен к этому грандиозному событию именно по своей профессиональной деятельности, - делится мнением инженер службы подстанций Центральных электрических сетей Петр Кайдаш. – Мы подготовили наши подстанции к работе в эти напряженные дни максимально ответственно. Вложили в это душу, можно сказать. Уверен, что все пройдет хорошо и в этом будет, в том числе, и моя маленькая заслуга.

Напомним, второй этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, который проходит в эти дни в Барнауле, получил статус квалификационного турнира при подготовке к Олимпийским играм в Токио. Впервые в истории лучшие гребцы планеты приедут в Россию за олимпийскими путевками. За право проводить у себя эти соревнования боролись пять стран, но Международная федерация гребли ICF доверила проведение соревнований именно Барнаулу. Барнаул уже не раз удостаивался самых высоких оценок от спортсменов, как идеальное место для тренировок и соревнований по гребле.