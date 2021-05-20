Летом в Барнауле установят памятник заводам, эвакуированным в годы ВОВ

Фото: Министерство промышленности и энергетики Алтайского края.

В конце июня в Барнауле планируют установить памятник предприятиям, эвакуированным в наш регион в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает министерство промышленности и энергетики Алтайского края.

– На мой взгляд, наша важнейшая задача - сохранить память о тех людях, которые каждый день буквально в нечеловеческих условиях ковали Победу в тылу. В крае пока нет ни одного памятника этому человеческому подвигу. Я уверен, каждый, кто принимал участие в создании памятника эвакуированным предприятиям, заводам Победы, так мы их называем, - вложил в этот памятник частичку своей души, - рассказал министр промышленности и энергетики региона Вячеслав Химочка.

Сейчас работы по созданию памятника близятся к завершению. Специалисты обрабатывают горельефы, которые разместят на двух плоскостях гранитной стелы. Памятный знак разместят в сквере Кири Баева на пересечении проспекта Калинина и улицы Пионеров.