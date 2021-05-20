ВТБ: в мае туристическая активность на Алтае выросла вдвое

Траты россиян на путешествия и развлечения в Республике Алтай в первой половине мая, включая праздники, превысили 82 млн рублей – это в 2,3 раза больше, чем в первой половине января. Об этом свидетельствует статистика эквайрингового бизнеса ВТБ. Количество транзакций также выросло вдвое. При этом расходы на туризм превысили не только данные января, но и допандемийные показатели.

Если сравнить траты на внутренний туризм в Горном Алтае с предыдущими годами, то по итогам первой половины мая они также оказались выше, чем в те же дни в допандемийном 2019 году, и кратно превысили значения мая 2020 года, когда в регионе действовал режим самоизоляции. По сравнению с нынешними январскими каникулами количество транзакций по всем категориям увеличилось вдвое.

Расходы на объекты размещения с началом активного туристического сезона в мае выросли к январским праздникам в 2,5 раза и достигли за две недели 7,7 млн рублей. Количество транзакций выросло более чем вдвое. Средний чек брони в отеле составляет около 15 тыс. рублей. На 74% к январю и в 2 раза к маю-2019 вырос объем транзакций на АЗС – до 42 млн рублей, что свидетельствует о росте популярности автопутешествий. Траты в кафе и ресторанах Республики Алтай составили 30 млн рублей, увеличившись на в 3,5 раза относительно новогодних недель.

Алтай в мае показал один из самых высоких темпов роста туристических трат среди популярных направлений. Также высокие темпы к январю-2021 демонстрируют также Санкт-Петербург, Москва и города Золотого кольца, где расходы в основных туристических категориях увеличились двукратно.

В целом по стране россияне потратили в первой половине мая на путешествия и развлечения почти 20 млрд рублей, что на 81% больше, чем в первой половине января. Расходы на внутренний туризм на 13% превысили показатели мая-2019, и многократно – мая-2020. Количество транзакций по всем категориям увеличилось на 45% к маю 2019 года и на 57% - к январским каникулам.

«Несмотря на рекордный спрос на внутренний туризм в январе, всплеск интереса к путешествиям по России в майские праздники превысил даже новогодние показатели. Это связано как с более комфортным периодом для путешествий по нашей стране, так и с продолжающейся вакцинацией россиян. Также значительную роль сыграла обновленная госпрограмма туристического кешбэка за путешествия по стране, охватывающая более широкий круг участников рынка. По нашим прогнозам, летом интерес россиян к внутреннему туризму также может побить рекорды прошлых лет, в том числе за счет развития туристической инфраструктуры в наиболее популярных направлениях, продленной программы кешбэка и компенсации государством части стоимости путевок в детские оздоровительные лагеря», - комментирует Владимир Турчин, начальник управления «Развитие технологий эквайринга» ВТБ.

Справка

Представленные показатели основаны на данных эквайринговых терминалов ВТБ, расположенных в торгово-сервисных предприятиях, которые находятся на эквайринговом обслуживании ВТБ, и на платежных интернет-страницах этих предприятий.