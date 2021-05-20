В алтайские больницы завезли инновационный препарат для лечения больных коронавирусом

Всего в край завезли 1600 упаковок препарата. Фото: Олег УКЛАДОВ

Десять больниц Алтайского края получили 1600 упаковок инновационного лекарства для лечения пациентов с COVID-19. Как сообщают в пресс-службе регионального Минздрава, эта поставка организована в рамках благотворительной кампании, проводимой его производителем.

– В нашем госпитале применять отечественный биотехнологический препарат в лечении пациентов с коронавирусной инфекцией начали в декабре 2020 года, он уже доказал свою эффективность в лечении пациентов. И хотелось бы отметить, что данная благотворительная акция станет хорошим подспорьем для медучреждений края, - рассказывает главный врач горбольницы №4 Анна Каркавина.

Отмечается, что полученное лекарство входит во временные методические рекомендации Минздрава РФ по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции.