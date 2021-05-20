Число умерших от коронавируса в Алтайском крае на 20 мая 2021 года составило 2 211

Сегодня в крае насчитывается 154 тяжелобольных пациента. Фото: Олег УКЛАДОВ

За минувшие сутки в Алтайском крае скончались еще семь пациентов, больных коронавирусом. Из ни шесть человек скончались непосредственно от COVID-19, сообщает региональный оперштаб. За все время пандемии от ковида скончались 2211 больных.

– По состоянию на 20 мая находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 567 человек. Кроме этого, 166 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях, – сообщают в региональном оперштабе

Сегодня в крае насчитывается 154 тяжелобольных пациента, из них 70 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.