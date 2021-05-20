В Барнауле продают участок сереброплавильного завода

Здание сереброплавильного завода. Фото: Олег УКЛАДОВ

Компания «Мейтан» продает часть исторического сереброплавильного завода в Барнауле за 75 млн рублей, сообщает "Толк". Это 37 соток земли на ул. Ползунова, 43. Вместе с участком предлагается эскизный проект трехэтажного здания в классическом стиле. Как пишет издание, ранее на этом участке компания планировала построить крупное и статусное офисное здание для бизнеса.

– В Барнауле все слишком долго согласовывается. Мы наконец-то получили градостроительный план земельного участка (ГПЗУ, показывает, где и какое здание можно разместить, – прим. ред.), но почему-то не на офисный объект, а на торгово-развлекательный. Наш бизнес ждать не может. Мы нашли другое новое и уже построенное здание. Сейчас идет сделка, которая должна завершится осенью", – прокомментировала президент «Мейтана» Любовь Леванюк изданию.

Отмечает, что здание сереброплавильного завода – историческое сердце Барнаула. Здесь в середине 18 века плавили медь и серебро. Именно с этого и началось развитие краевой столицы.