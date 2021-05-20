Жители Барнаула одобрили новый проект Мизюлинской рощи

Проект Мизюлинской рощи. Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Жители Барнаула одобрили обновленный проект по благоустройству Мизюлинской рощи, который представили мэрии 19 мая. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

– Главный инженер проектов проектного института «Алтайгражданпроект» Дмитрий Ударцев представил схему пешеходных зон, места расположения детских площадок и других объектов, предусмотренных проектом. Он отметил, что скорректированная траектория пешеходных и велодорожек позволит максимально сохранить деревья и зеленые насаждения, – рассказали в пресс-службе горадминистрации.

Именно сохранность зеленых насаждений было одним из главных пожеланий горожан. При этом представители инициативной группы микрорайона отказались от строительства площадки для выгула собак. По проекту на территории обустроят две детские площадки.