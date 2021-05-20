На Алтае объявили штормовое предупреждение из-за заморозков 20-22 мая

При прояснении на территории алтайского края ожидаются заморозки до минус 3 °С. Фото: Дарья САВЕНКО

В Алтайском крае объявили штормовое предупреждение в связи с заморозками. Об этом сообщает краевой Гидрометцентр.

– Штормовое предупреждение: 20-22 мая при прояснении на территории Алтайского края ожидаются заморозки до минус 3 °С, – сообщают синоптики.

Также в регионе действует штормовое предупреждение с 20 по 24 мая в связи с высокой пожароопасностью (4 класс горимости). Местами сохраняется чрезвычайная пожароопасность – 5 класс горимости.