В Новоалтайске избили и ограбили мужчину, который заступился за девушку

Полицейские возбудили уголовное дело Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

В Новоалтайске мужчина заступился за девушку, которую оскорбляли на остановке. В итоге его избили и ограбили, сообщает региональное управлении МВД.

– 46-летний житель Новоалтайска рассказал, что в 23 часа проходил мимо автобусной остановки и увидел, как пьяный мужчина при маленьком ребенке на повышенных тонах общается со своей женой. Он сделал ему замечание, – отмечают в ведомстве.

В итоге пьяный мужчина догнал его, избил и достал из карманов сотовый телефон, 300 рублей, а также сорвал серебряную цепочку с шеи и скрылся.

Вскоре полицейские задержали подозреваемого, который дал признательные показания. Мужчина признался, что в момент совершения грабежа был пьян. Ювелирное изделие и сотовый телефон полицейские изъяли у него по месту жительству. Он прятал их в теплице на территории участка.

Полицейские возбудили уголовное дело по ст. 161 УК РФ «Грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья». Подозреваемый находится под арестом.