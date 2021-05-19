Работу электротранспорта продлят в «Ночь музеев» в Барнауле

В трамвае Фото: Олег УКЛАДОВ

В ночь на воскресенье, 23 мая, для удобства участников «Ночи музеев» в Барнауле продлят работу городского электрического транспорта до 3 часов утра, сообщает пресс-служба мэрии города.

– В это время на линию выйдут шесть троллейбусов и шесть трамвайных вагонов, – добавили в горадминистрации

Движение организуют по следующим схемам:

– троллейбусный маршрут №7 «ул.Взлетная – пл.им.В.Н.Баварина» – ул.Попова, ул.Балтийская, ул.Малахова, ул.Юрина, ул.Матросова, пр-кт Ленина;

– трамвайный маршрут «ст. Докучаево – пл.Свободы» – ул.Попова, ул.Антона Петрова, ул.Северо-Западная, пр-кт Ленина, пр-кт Строителей, пр-кт Красноармейский, ул.Ползунова.

Напомним, ранее мы сообщали, что 22 мая в Барнауле во время акции «Ночь музеев» для автомобилей перекроют два участка улиц. Подробнее об этом можно прочитать здесь.