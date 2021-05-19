Жителя Алтая обвиняют в изнасиловании женщины, которая отказала ему в интиме

Расследование продолжается Фото: Олег УКЛАДОВ

30-летнего жителя Михайловского района обвиняют в изнасиловании знакомой. Мужчину заключили под стражу, сообщает краевой Следком.

– По данным следствия, ночью 14 мая в одном из сел Михайловского района мужчина пришел к своим знакомым, с которыми выпивал. Во время застолья он, оставшись наедине с хозяйкой дома, предложил ей вступить с ним в интимные отношения, – добавили в ведомстве.

Женщина отказала знакомому, после чего он, высказывая угрозы, избил ее, а затем изнасиловал.

По ходатайству следователя СК судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Следователи проводят сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается.