Клиенты ВТБ оформляют в цифровом формате 60% справок

С начала года клиенты ВТБ получили 2,5 млн справок, 60% из которых оформлены в цифровом виде. За год этот показатель вырос на 10 п.п.

Самой востребованной оказалась справка для госслужащих, которая нужна для подачи декларации о доходах. ВТБ выдал более миллиона таких справок, большую часть (64%) — через ВТБ Онлайн. Эти данные опережают показатели 2020 года: тогда госслужащим было выдано 850 тысяч справок, на долю цифровых пришлось порядка 49%. Всего клиенты ВТБ могут получить 11 типов цифровых документов в ВТБ Онлайн — для деклараций, по картам и счетам, по кредитным и инвестиционным продуктам.

«Все больше наших клиентов отдают предпочтение цифровым документам: за первые 4 месяца этого года они заказали более 2,5 млн справок, из которых более половины — в электронном виде. Популярностью у клиентов пользуется не только справка для госслужащих, но и справка об уплаченных процентах по ипотеке для налогового вычета, которую мы внедрили в ВТБ Онлайн в июле 2020-го года. С начала года банк выдал 450 тысяч таких справок, более половины из них (57%) заказали именно в ВТБ Онлайн», — сказал Антон Шикуло, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса, вице-президент ВТБ.

Для заказа справки в приложении ВТБ Онлайн нужно перейти в разделе «Услуги» в подраздел «Заказ справок» и выбрать из списка нужный документ. Также справку можно заказать из любого продукта: клиенту необходимо выбрать меню «Информация». Далее потребуется ввести e-mail, на который в течение минуты поступит справка. Такой документ можно заказать и в интернет-банке, для этого нужно в верхнем меню выбрать раздел «Справки».