В «Ночь музеев» в Барнауле перекроют два участка улиц

Изменится схема движения некоторых автобусов Фото: Олег УКЛАДОВ

22 мая в Барнауле во время акции «Ночь музеев» для автомобилей перекроют два участка улиц. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

– С 18 часов 22 мая до 2 часов 23 мая, в Барнауле будет перекрыто движение всех видов транспорта по улице Льва Толстого от проспекта Ленина до улицы Максима Горького и по улице Ползунова в границах Красноармейского и Социалистического проспектов, – добавили в комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города.

Движение автобусов организуют по следующим схемам:

– по маршрутам №17, 73: …пр-кт Красноармейский – разворот на пересечении пр-кта Красноармейского с ул.Ползунова – пр-кт Красноармейский – ул.Пушкина – пл.Спартака, в обратном направлении – по маршрутам;

– по маршрутам №47, 57, 60: …пр-кт Красноармейский – разворот на пересечении пр-кта Красноармейского с ул.Ползунова – пр-кт Красноармейский – ул.Пушкина – пр-кт Социалистический, далее – по обычным маршрутам, в обратном направлении – по маршрутам;

– по маршрутам №109, 109оп: …пр-кт Ленина – ул.Пушкина – пр кт Красноармейский – разворот на пересечении пр-кта Красноармейского с ул.Гоголя – пр-кт Красноармейский, далее – по маршрутам, в обратном направлении: …пр-кт Красноармейский – ул.Пушкина – пр-кт Социалистический – ул.Ползунова, далее – по маршрутам.

Напомним, ранее мы сообщали, что стала известна афиша «Ночи музеев-2021» в Барнауле. Любимая жителями и гостями краевой столицы акция пройдут в субботу. Свои двери откроют 33 музея. Подробнее об этом можно прочитать здесь.