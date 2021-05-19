Число умерших с коронавирусом в Алтайском крае на 19 мая 2021 года составило 3127

За сутки умерли 8 человек с COVID-19 Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае по состоянию на 19 мая скончались 3127 человек с коронавирусом, в том числе 2205 случаев от COVID-19, 922 случая – иные причины смерти. Об этом сообщили в оперштабе региона.

– За минувшие сутки умерли восемь человек с коронаврусом. Семь из них скончались из-за COVID-19, один – по иным причинам, – отмечает оперштаб.

Количество зараженных коронавирусом также растет, в крае их уже 50908, в том числе 3467 детей.

Из общего числа заболевших 507 случай – завозной, в том числе, 207 – из-за рубежа; 31308 случаев – по контакту с ранее заболевшими. Из 50908 заболевших: 13251 – у больных внебольничной пневмонией, 29732 – у заболевших ОРВИ, в 7925 случаях – бессимптомное течение.

Выздоровевших также становится больше с каждым днем. Их уже 45874 человека, за прошедшие сутки вылечилось 66 пациентов.