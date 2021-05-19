В Барнауле автомобиль сбил ребенка на самокате

Пострадавшего доставили в горбольницу №1 Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле вечером 18 мая автомобиль сбил мальчика, который переезжал через дорогу на самокате, сообщает ГИБДД города на своей странице в Instagram.

– ДТП произошло в 19:20 на улица Попова ,в районе дома № 51. Предварительно установлено, что автомобиль Toyota Mark II при повороте налево на зеленый сигнал светофора сбил 10-летнего мальчика. Он пересекал проезжую часть на самокате по регулируем пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора, – отметили в ведомстве.

В результате ДТП пешеход получил травмы. ребенку оказывают помощь в горбольнице №1. Полицейские проводят проверку по факту этой аварии.

Напомним, ранее мы сообщали, что три женщины-пассажирки пострадали в ДТП в центре Барнаула.