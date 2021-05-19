Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 19 мая 2021 года составило 50908

Число выздоровевших в Алтайском крае также растет Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае по данным на 19 мая 2021 года выросло на 66 человек и составило 50908 случаев инфицирования. Об этом сообщает оперштаб региона.

– По состоянию на 19 мая находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 568 человек. Кроме этого, 167 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях. Количество тяжелобольных – 154, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 59, – добавили в оперштабе.

Новые случаи COVID-19 за минувшие сутки выявили в следующих городах и районах края: Барнаул – 19, Поспелихинский район – 8, Бийск – 7, Благовещенский, Егорьевский, Смоленский, Табунский районы – по 3 заболевших, Завьяловский, Бийский, Родинский, Шипуновский районы – по 2 заболевших, Белокуриха, ЗАТО Сибирский, Рубцовск, Баевский, Волчихинский, Каменский, Немецкий национальный, Ребрихинский, Рубцовский, Суетский, Топчихинский, Хабарский районы – по 1 заболевшему.

Число выздоровевших в Алтайском крае также растет: за минувшие сутки оно увеличилось на 66 человек. Всего вылечившихся – 45874.