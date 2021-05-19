На Алтае ветер повредил крышу подстанции у интерната

Непогода Фото: ОЛЕКСЮК Иван

Вечером во вторник, 19 мая, из-за порывов была повреждена кровля гаража и подстанции дизель-генераторной установки в Тальменском психоневрологическом интернате. О ситуации доложили губернатору Виктору Томенко, сообщает пресс-служба правительства края.

– Сегодня, 19 мая, на заседании правительства глава региона поручил заместителю министра социальной защиты края Юлии Ковалевой выяснить обстоятельства и доложить об обстановке в учреждении. Происшествие не повлияло на нормальное функционирование учреждения, угрозы для жизни проживающих нет, – добавили в пресс-службе.

В результате ЧП никто не пострадал, общая площадь повреждения – 180 квадратных метров Уже готовят сметы для выполнения ремонтных работ. Дополнительных средств из краевого бюджета для восстановления кровли не требуется.

Ситуация находится на контроле минсоцзащиты края.