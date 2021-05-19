В Барнауле перекроют участки дорог в связи с ремонтом теплосетей

Участок перекрытия дорог Фото: предоставлено пресс-службой

Несколько участков дорог перекроют в Барнауле в связи с ремонтом тепловых сетей, сообщает СГК.

- С середины мая началось обновление трубопроводов на трех участках магистральных теплосетей — на малом Павловском тракте, ул. Попова и Деповской и на одном квартальном — на ул. Титова, - сообщает пресс-служба предприятия.

В районе сквера им. Г. Титова и сквера Химиков будет самый протяженный участок замены в этом году - 697 метров. Их диаметр увеличат со 100 до 200 мм, и это позволит без проблем подключать новых потребителей. Ремонт там пройдет без ограничения движения. На остальных участках будет перекрытие дорог:

- в данный момент полностью перекрыто движение по ул. Деповской в районе дома №26, а также по четной стороне пр. Строителей в районе дома №8. Ограничение действует с 22 часов 3 июня;

- с 8 часов 20 мая до 8 часов 3 июня перекроют малый Павловский тракт в районе дома №269. Автобус №47 пойдет по схеме: … пр. Строителей — Павловский тр. — съезд на малую проезжую часть тракта в районе здания №154 (АЗС) — проезжая часть малого Павловского тракта и далее по маршруту, обратно без изменений;

- с 22 часов 4 июня до 8 часов 7 июля — по половине проезжей части четной и нечетной сторон пр. Строителей в районе домов №8 и №9. Там также пройдет демонтаж трамвайных линий с остановом трамваев;

- с 8 часов 8 июня до 22 часов 23 июня — по половине проезжей части нечетной стороны пр. Строителей в районе дома №9;

- с 8 часов 15 июня до 22 часов 15 июля — частично по проезжей части нечетной стороны ул. Деповской от дома №21 до детской больницы №1.

Оперативная информация об устранении повреждений, ремонтах и отключениях воды публикуется в telegram-канале. В поиске канал можно найти: по названию «СГК Барнаул», по нику @sgk_barnaul. Либо просто с телефона перейдите по ссылке https://tlgg.ru/sgk_barnaul.